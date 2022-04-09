Dolar ne kadar? 9 Nisan 2022 1 dolar kuru kaç TL? Dolar son durum! Dolar düştü mü, yükseldi mi?
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Gündemin merak edilen konuları arasında dolar kuru ve altın fiyatları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? Dolar ne kadar? merak ediyor. Peki, 1 dolar ne kadar oldu? Dolar düştü mü, yükseldi mi? İşte 9 Nisan 2022 dolar son durum! 9 Nisan 2022 dolar kuru güncel döviz kurları haberimizde…
Dolar ne kadar sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Dolar fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 9 Nisan 2022 günü güncel dolar fiyatları haberimizde yer alıyor. Bugün dolar kaç TL? Dolar düştü mü, yükseldi mi? İşte detaylar...
BUGÜN 1 DOLAR NE KADAR?
9 Nisan 2022 bugün 1 dolar kuru 14,75 TL'dir. 1 dolar alış fiyatı 14,72 TL iken, 1 dolar satış fiyatı 14,75 TL'dir.
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