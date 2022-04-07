Dolar ne kadar? 7 Nisan 2022 1 dolar kuru kaç TL? Dolar son durum! Dolar düştü mü, yükseldi mi?

Dolar ne kadar sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Dolar fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 7 Nisan 2022 günü güncel dolar fiyatları haberimizde yer alıyor. Bugün dolar kaç TL? Dolar düştü mü, yükseldi mi? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR NE KADAR?

7 Nisan 2022 bugün 1 dolar kuru 14,74 TL'dir. 1 dolar alış fiyatı 14,72 TL iken, 1 dolar satış fiyatı 14,74 TL'dir.

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