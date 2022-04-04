Dolar ne kadar? 4 Nisan 2022 1 dolar kuru kaç TL? Dolar son durum! Dolar düştü mü, yükseldi mi?

Enerji ithalatı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 156 artarak 8,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Son dakika haberleri! Bakan Muş: "235,6 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yıl sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine...

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