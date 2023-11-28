Dolar ne kadar oldu ve güncel döviz kuru ne kadar sorusu her gün gündemde gelmeye devam ediyor. 28 Kasım 2023 tarihinde doların kaç TL olduğu ve 1 doların ne kadar olduğu merak konusu. Güncel döviz kuru fiyatlarını takip etmek için haberler.com'dan ulaşabilirsiniz. Dolar ve Euro'nun TL karşısındaki değeri ve detaylar haberimizdedir. Peki, 28 Kasım Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Dolar ne kadar?

DOLAR NE KADAR? 28 Kasım Dolar ne kadar oldu, kaç TL?

Dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. Yükselişlerini sürdüren dolar, euro ve altın tarihi zirvesini yeniledi. Güncel döviz kuru fiyatlarını takip etmek için haberler.com'dan ulaşabilirsiniz. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 28 Kasım 2023 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Merak edilen dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu araştırılıyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 28 Kasım 2023 dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar 29 liraya doğru koşmaya devam ediyor. Dün günü 28,90'dan tamamlayan kur, 28,93 seviyesine kadar çıkarak rekor tazeledi.

EURO KAÇ TL?

Dolar gibi yönünü yukarı çeviren euro da dün günü 31,69'dan tamamlamıştı. Yükselişini sürdüren euro ise 31,74 ile tarihi zirvesini yeniledi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Dünü 1.872lira seviyelerinden kapatan altının gram fiyatı ise yeni günde de yükselişini sürdürdü. Gram altın 1.877 lirayla rekor tazeledi.