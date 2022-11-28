Dolar ne kadar? 28 Kasım 2022 1 Dolar kaç TL?

Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL? Dolar kaç TL ve Euro ne kadar? Sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? Soruların yanıtı. Vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor. İşte 28 Kasım güncel döviz kurları ve konuya dair tüm merak edilenler...