Dolar ne kadar? 28 Kasım 2022 1 Dolar kaç TL?
Gündem Haberleri
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL? Dolar kaç TL ve Euro ne kadar? Sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? Soruların yanıtı. Vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor. İşte 28 Kasım güncel döviz kurları ve konuya dair tüm merak edilenler...
Yeni haftanın ilk gününde vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 28 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...
Haftanın ilk işlem gününde dolar, euro ve sterlin yatay yönlü bir seyirle başlangıç yaptı. Dolar 18,60 TL'den alınıyor ve 18,61 TL'den satılıyor. Euro ise bugün 19,4524 TL'den alınıyor, 19,4599 TL'den satılıyor.
İngiliz Sterlini ise bugün 22,4560 TL alış fiyatı ve 22,4642 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
- Gram altın alış: 1.052,24
- Gram altın satış: 1.052,41
- Çeyrek altın alış: 1.1.700,00
- Çeyrek altın satış: 1.732,00
- Yarım altın alış: 3.410,00
- Yarım altın satış: 3.465,00
- Tam altın alış: 6.841,00
- Tam altın satış: 6.907,00
- Cumhuriyet altını alış: 7.006,00
- Cumhuriyet altını satış: 7.112,00