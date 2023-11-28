Yükselişlerini sürdüren dolar, euro ve altın tarihi zirvesini yeniledi. Döviz güne rekor tazeleyerek başladı. Peki, Dolar ne kadar (28 Kasım)? 1 Dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar…

DOLAR NE KADAR (28 KASIM)? 1 Dolar ne kadar, kaç TL oldu?

Dolar, euro ve altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Haftanın ikinci gününe de yükselişle başlayan 3 yatırım aracı da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Peki, Dolar ne kadar (28 Kasım)? 1 Dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar…

DOLAR NE KADAR (28 KASIM)?

Dolar 29 liraya doğru koşmaya devam ediyor. Dün günü 28,90'dan tamamlayan kur, 28,93 seviyesine kadar çıkarak rekor tazeledi.

1 DOLAR NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Saat 10.06 itibarıyla dolar 28,93 TL'den işlem görüyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİR, TL NEDEN DEĞER KAYBEDER?

Doların yükselmesi ve Türk Lirası'nın değer kaybetmesi birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bir ülkedeki yüksek enflasyon ve düşük faiz oranları, o ülkenin para biriminin değer kaybetmesine neden olabilir. Yatırımcılar, enflasyonun satın alma gücünü azalttığı ve faiz oranlarının yeterince yüksek olmadığı bir ortamda yerel para biriminden çıkarak daha güçlü para birimlerine yönelebilirler.

Bir ülkede ekonomik belirsizlik arttığında, yatırımcılar güvenli liman olarak kabul edilen dövizlere yönelebilirler. Bu durumda, yerel para birimi değer kaybedebilir. Bir ülkenin dış ticaret dengesi, ithalat ve ihracat arasındaki farkı ifade eder. Bir ülkenin cari açık vermesi, yani ithalatın ihracattan fazla olması, yerel para biriminin değer kaybetmesine neden olabilir.

Uluslararası gerilimler, politik belirsizlikler ve diğer jeopolitik faktörler, yatırımcıların belirli bir ülkenin para biriminden kaçmasına neden olabilir ve bu durum da yerel para biriminin değer kaybetmesine yol açabilir. Bir ülkeye duyulan güven, uluslararası yatırımcıların o ülkenin varlıklarına olan taleplerini etkiler. Eğer yatırımcılar bir ülkenin ekonomik yönetimine ve politik istikrara güvenmiyorsa, yerel para birimi değer kaybedebilir.

Bu faktörlerin bir kombinasyonu, döviz kurlarındaki dalgalanmaları ve Türk Lirası'nın değer kaybetmesini etkileyebilir. Bu durum, döviz piyasalarının karmaşıklığı ve çok sayıda değişkenin bir araya gelmesi nedeniyle genellikle birden çok etkenin etkileşimi sonucunda ortaya çıkar.

İlgili Haberler