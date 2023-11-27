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DOLAR NE KADAR? 27 Kasım Dolar ne kadar oldu, kaç TL? CANLI DÖVİZ KURU

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DOLAR KAÇ TL?

Haftaya yükselişle başlayan dolar, tarihi zirve olan 28,93'ün hemen altında 28,90'dan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro 31,68'den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise 36,49'dan alıcı buluyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik güçlü beklentilere karşın yeni haftada Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin kötü gelmesinin, piyasalarda Fed kaynaklı iyimserliği azalttığını söyledi. Orta Doğu'dan gelen haber akışının varlık fiyatlarını etkilemeye devam ettiğini aktaran analistler, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar ile ABD'de açıklanacak büyüme verisinin piyasaların odak noktasında olduğunu bildirdi.

GÖZLER ECB BAŞKANI'NDA

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile ABD'de inşaat izinleri, yeni konut başlangıçları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 puan seviyesinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.