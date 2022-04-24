Dolar ne kadar? 24 Nisan 2022 1 dolar kuru kaç TL? Dolar son durum! Dolar düştü mü, yükseldi mi?

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BUGÜN 1 DOLAR NE KADAR?

24 Nisan 2022 bugün 1 dolar kuru 14,73 TL'dir. 1 dolar alış fiyatı 14,71 TL iken, 1 dolar satış fiyatı 14,73 TL'dir.

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