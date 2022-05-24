Dolar ne kadar? SON DAKİKA 24 Mayıs 2022 1 dolar kuru kaç TL? Dolar son durum! Dolar düştü mü, yükseldi mi? - Haberler

Dolar ne kadar sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Dolar fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 24 Mayıs 2022 günü güncel dolar fiyatları haberimizde yer alıyor. Bugün dolar kaç TL? Dolar düştü mü, yükseldi mi? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR NE KADAR?

24 Mayıs 2022 bugün 1 dolar kuru 16,0303 TL'dir. 1 dolar alış fiyatı 16,0303 TL iken, 1 dolar satış fiyatı 16,0343 TL'dir.

Fed'in faiz artırımıyla yükselişe geçen dolar kuru, 16 lira seviyesini aşarak Aralık 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Kur şu sıralar 16,04'ten işlem görürken, euro 17,15'ten, sterlin ise 20,19'dan alıcı buluyor.

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