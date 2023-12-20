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DOLAR NE KADAR? 20 Aralık Dolar ne kadar oldu, kaç TL?

20 Aralık 2023 13:16 Güncelleme: 13:23 Abone Ol

Güncel dolar ne kadar oldu, kaç TL ve 20 Aralık dolar yükseldi mi sorgulanıyor. Her gün gündemde olan dolar ve güncel döviz kuru bilgileri merak ediliyor. 1 dolar ne kadar ve 20 Aralık 2023 dolar kaç TL sorularına yanıt aranıyor. Güncel döviz kuru fiyatlarını takip etmek için haberler.com'dan ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 20 Aralık 2023 dolar kaç TL?