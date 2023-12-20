DOLAR NE KADAR? 20 Aralık Dolar ne kadar oldu, kaç TL?
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DOLAR KAÇ TL?
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 28,09'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 11.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 29,12'den işlem görüyor.
EURO KAÇ TL?
Euro 31,94'ten satılıyor.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin ise 36,91'den alıcı buluyor.