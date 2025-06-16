Dolar ne kadar? 16 Haziran dolar, euro, sterlin kaç TL GÜNCEL döviz fiyatları!

Dolar ne kadar? 16 Haziran dolar, euro, sterlin kaç TL GÜNCEL döviz fiyatları!
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Dolar ne kadar? sorusu, 16 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla döviz kurlarını yakından takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından en çok araştırılan başlıkların başında geliyor. Günlük piyasa verilerine göre güncel döviz fiyatları sabah saatlerinden itibaren ekonomi gündeminde yer aldı.

Küresel ekonomik gelişmelerin ve merkez bankası politikalarının etkisiyle döviz kurlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Bugün 16 Haziran dolar, euro, sterlin kaç TL oldu? sorusu, döviz alım-satımı yapanlar için önem taşıyor. Peki, Dolar ne kadar? 16 Haziran dolar, euro, sterlin kaç TL GÜNCEL döviz fiyatları!

DOLAR NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar 39,4420 liradan satılıyor.

Dolar ne kadar? 16 Haziran dolar, euro, sterlin kaç TL GÜNCEL döviz fiyatları!

EURO NE KADAR?

Avro 45,6490 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada 39,4400 liradan alınan dolar, 39,4420 liradan satılıyor. 45,6470 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 45,6490 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 39,4380 lira, avronun satış fiyatı ise 45,5370 lira olmuştu.

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