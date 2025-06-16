Küresel ekonomik gelişmelerin ve merkez bankası politikalarının etkisiyle döviz kurlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Bugün 16 Haziran dolar, euro, sterlin kaç TL oldu? sorusu, döviz alım-satımı yapanlar için önem taşıyor. Peki, Dolar ne kadar? 16 Haziran dolar, euro, sterlin kaç TL GÜNCEL döviz fiyatları!

DOLAR NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar 39,4420 liradan satılıyor.

EURO NE KADAR?

Avro 45,6490 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada 39,4400 liradan alınan dolar, 39,4420 liradan satılıyor. 45,6470 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 45,6490 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 39,4380 lira, avronun satış fiyatı ise 45,5370 lira olmuştu.

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