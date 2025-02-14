DOLAR NE KADAR 14 ŞUBAT? Euro bugün ne kadar? Anlık döviz kuru 2025!
Dolar ne kadar? Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz fiyatlarını doğrudan etkiliyor. ABD'nin ekonomik politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve küresel ticaret dengeleri, döviz kurlarındaki hareketliliği belirleyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. Peki, 14 Şubat 2025 tarihinde dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? İşte, detaylar…
Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası Dolar/TL ve Euro/TL kurlarındaki değişimler dikkat çekmeye devam ediyor. Peki, 14 Şubat 2025 itibarıyla dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? İşte döviz piyasasında güncel durum…