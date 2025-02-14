DOLAR NE KADAR 14 ŞUBAT? Euro bugün ne kadar? Anlık döviz kuru 2025!

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası Dolar/TL ve Euro/TL kurlarındaki değişimler dikkat çekmeye devam ediyor. Peki, 14 Şubat 2025 itibarıyla dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? İşte döviz piyasasında güncel durum…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 08:46 itibariyla yüzde 0,29 artışla 36,2010'dan işlem görüyor.

Euro ne kadar

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde -0,14 değer kaybıyla37,8303'ten işlem görüyor.

Sterlin ne kadar oldu

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde -0,13 değer kaybıyla 45,4351'den satılıyor.

Anlık döviz kuru