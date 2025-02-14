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DOLAR NE KADAR 14 ŞUBAT? Euro bugün ne kadar? Anlık döviz kuru 2025!

DOLAR NE KADAR 14 ŞUBAT? Euro bugün ne kadar? Anlık döviz kuru 2025!
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Dolar ne kadar? Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz fiyatlarını doğrudan etkiliyor. ABD'nin ekonomik politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve küresel ticaret dengeleri, döviz kurlarındaki hareketliliği belirleyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. Peki, 14 Şubat 2025 tarihinde dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? İşte, detaylar…

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası Dolar/TL ve Euro/TL kurlarındaki değişimler dikkat çekmeye devam ediyor. Peki, 14 Şubat 2025 itibarıyla dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? İşte döviz piyasasında güncel durum…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 08:46 itibariyla yüzde 0,29 artışla 36,2010'dan işlem görüyor.

DOLAR NE KADAR 14 ŞUBAT? Euro bugün ne kadar? Anlık döviz kuru 2025!Euro ne kadar

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde -0,14 değer kaybıyla37,8303'ten işlem görüyor.

DOLAR NE KADAR 14 ŞUBAT? Euro bugün ne kadar? Anlık döviz kuru 2025!Sterlin ne kadar oldu

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde -0,13 değer kaybıyla 45,4351'den satılıyor.

DOLAR NE KADAR 14 ŞUBAT? Euro bugün ne kadar? Anlık döviz kuru 2025!Anlık döviz kuru

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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