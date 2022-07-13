Dolar ne kadar? 13 Temmuz 2022 1 dolar kuru kaç TL? Dolar son durum! Dolar düştü mü, yükseldi mi?

Dolar ne kadar sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Dolar fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 13 Temmuz 2022 günü güncel dolar fiyatları haberimizde yer alıyor. Bugün dolar kaç TL? Dolar düştü mü, yükseldi mi? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR NE KADAR?

13 Temmuz 2022 bugün 1 dolar kuru 17,29 TL'dir. 1 dolar alış fiyatı 17,26 TL iken, 1 dolar satış fiyatı 17,29 TL'dir.

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