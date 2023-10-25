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Dolar ne kadar, 1 dolar kaç TL? Güncel dolar kuru ne kadar? 25 Ekim Döviz Kuru!

Dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. Güncel döviz kuru fiyatlarını takip etmek için haberler.com'dan ulaşabilirsiniz. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 25 Ekim 2023 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Merak edilen dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu araştırılıyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 25 Ekim 2023 dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 28,10'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda 28,12'den işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro/TL 29,80'den alıcı buluyor.

STERLİN NE KADAR?

sterlin/TL ise 34,17'den satılıyor.

PİYASALAR FED VE ORTA DOĞU'YA ODAKLANDI

Analistler, tahvil piyasalarındaki satış baskısının güç kaybettiğini belirterek, Orta Doğu'daki çatışmalara yönelik belirsizliklerin yakından takip edildiğini söyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek üç toplantıda da büyük ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı yönündeki fiyatlamaların güçlenmesinin gelecek döneme ilişkin belirsizlikleri azalttığını aktaran analistler, bu durumun yatırımcıların da önünü görmesine yardımcı olduğunu dile getirdi.

Analistler, tahvil piyasalarındaki hareketliliğin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunun altını çizerek, hafta başında yüzde 5,02 ile son 16 yılın zirvesine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin bu seviyeden yaklaşık 19 baz puan gerileyerek 4,83'e indiğini bildirdi.

GÖZLER HABER AKIŞINDA

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ile ABD'de yeni konut satışlarının yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 105 seviyelerinin destek, 107 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.