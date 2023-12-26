Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç TL? 26 Aralık Dolar Kuru Canlı!

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DOLAR KAÇ TL?

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 azalışla 29,15'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 29,32'den işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Aynı dakikalarda euro/TL 32,34'ten satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise 37,23'ten satılıyor.

FED'İN MARTTA FAİZ İNDİRİMLERİNE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Analistler, Noel tatili dolayısıyla Avrupa'da birçok ülke piyasasının işleme kapalı olmasından kaynaklı döviz piyasalarında sakin bir seyir izlendiğini ifade etti. ABD Merkez Bankasının ( Fed ) gelecek yıl izleyeceği politikalara ilişkin fiyatlamaların yüzde 85 ihtimalle martta faiz indirimine gidilebileceğini işaret ettiğini kaydeden analistler, hafta boyunca açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin söz konusu öngörüleri değiştirebileceğini bildirdi.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi, konut fiyat endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101 ve 100 puan seviyelerinin destek, 103 ve 104 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.