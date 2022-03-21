Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 21 Mart dolar, euro altın ne kadar oldu? Bugün altın kaç lira?

Dolar ne kadar, 21 Mart Dolar, euro altın ne kadar oldu sorularının yanıtı merak edildi. Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 21 Mart Cuma 2022 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 21 Mart bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 21 Mart Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

21 Mart bugün 1 Dolar 14,8345TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 14,8345TL iken, 1 Dolar satış fiyatı 14,8382 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

21 Mart bugün 1 Euro 16,3725TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 16,3725 TL iken, 1 Euro satış fiyatı 16,3775 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 917,0 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 917,0 TL'dır.

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