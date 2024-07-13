Dolar ne kadar, 1 dolar kaç TL? 13 Temmuz Canlı döviz kuru!

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DOLAR KAÇ TL?

Bugün 13 Temmuz 2024 tarihinde güncel ABD Doları kuru 33,0496 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 23:58 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 33,0446 TL ve satış fiyatı ise 33,0446 TL oldu.

EURO KAÇ TL?

Bugün 13 Temmuz 2024 tarihinde güncel EURO kuru 35,7550 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 13:02 güncel kuruna göre EURO alış fiyatı 35,7300 TL ve satış fiyatı ise 35,7300 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 13 Temmuz 2024 tarihinde güncel İngiliz Sterlini kuru 42,6850 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 13:02 güncel kuruna göre İngiliz Sterlini alış fiyatı 42,5783 TL ve satış fiyatı ise 42,5783 TL oldu.