Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç TL? 1 Şubat Canlı Döviz Kuru!

Dolar ne kadar ve bir dolar kaç TL, ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 1 Şubat dolar ne kadar oldu, ve döviz kuru canlı takip konuları araştırılıyor. Fed, dün politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. 1 Şubat dolar ne kadar oldu, kaç TL? Dolar, Altın ve Euro ne kadar 2024? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 30,3700 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 103,8 puan seviyesinde bulunuyor.

EURO KAÇ TL?

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 32,7620'den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 38,4180'den satılıyor.

DOLAR ENDEKSİ 0,5 ARTIŞLA 103,8 PUAN SEVİYELERİNDE

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 103,8 puan seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) politika faizini sabit bırakmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın, faizlerin tepe noktada olduğu ve daha fazla yükselmeyeceği mesajını vermesinin, varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Fed, dün politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, Powell da para politikası kararlarının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, marta kadar faiz indirimi için gereken güven düzeyine ulaşılmasının muhtemel olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Para piyasalarında, Powell öncesi Fed'in ilk faiz indirimine martta başlama ihtimali yüzde 53 ile fiyatlanırken, söz konusu açıklamaların ardından yüzde 35'e geriledi.