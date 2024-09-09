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Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (9 Eylül) Dolar ne kadar oldu?

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Doların güncel değeri ve döviz kuru yükseldi mi sorusuna yanıt aranıyor. 9 Eylül tarihinde dolar kaç TL oldu, 1 dolar kaç lira oldu soruları gündeme geliyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç TL?

Güncel döviz kuru ve bugün dolar dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. 9 Eylül dolar kaç ve dolar yükselecek mi sorusu gündemden düşmüyor. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe de artışla başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 34,0440'tan işlem görüyor. Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 9 Eylül dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 34,0440 seviyesinden işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro/TL yüzde 0,2 düşüşle 37,6500'ten işlem görüyor.

Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (9 Eylül) Dolar ne kadar oldu?

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL de yüzde 0,2 azalışla 44,5950'den satılıyor.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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