Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (17 Aralık) Dolar ne kadar oldu?

Güncel döviz kuru ve bugün dolar dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. 17 Aralık dolar kaç ve dolar yükselecek mi sorusu gündemden düşmüyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 17 Aralık dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 17 Aralık dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR NE KADAR?

Dolar güncel alış fiyatı 34,9870 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,9907 TL oldu.

EURO NE KADAR?

Bugün 17 Aralık 2024 güncel Euro alış fiyatı 36,7592 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,7732 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 17 Aralık 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 44,2794 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,5013 TL olmuştur.