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Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (16 Kasım) Dolar ne kadar oldu?

Dolar yükselecek mi ve dolar ne kadar olacak soruları gündeme gelirken, dolar kaç TL olduğu merak ediliyor. 16 Kasım dolar kaç TL ve güncel döviz kuru araştırılıyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,17 artışla 28,68'den tamamladı. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 16 Kasım dolar kaç TL? gündeme geliyor. Peki, Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 16 Kasım dolar kaç TL?