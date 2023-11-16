Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (16 Kasım) Dolar ne kadar oldu?
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Dolar yükselecek mi ve dolar ne kadar olacak soruları gündeme gelirken, dolar kaç TL olduğu merak ediliyor. 16 Kasım dolar kaç TL ve güncel döviz kuru araştırılıyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,17 artışla 28,68'den tamamladı. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 16 Kasım dolar kaç TL? gündeme geliyor. Peki, Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 16 Kasım dolar kaç TL?
Güncel döviz kuru ve bugün dolar dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. 16 Kasım dolar kaç ve dolar yükselecek mi sorusu gündemden düşmüyor. Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 28,69 seviyelerinde işlem görüyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 16 Kasım dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 16 Kasım dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…
DOLAR NE KADAR?
Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından 10.50 itibariyle önceki kapanışının hemen üzerinde 28,69'dan işlem görüyor.
EURO NE KADAR?
Euro/TL 31,18'den satılıyor.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin/TL ise 35,55'ten satılıyor.