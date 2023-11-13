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Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (13 Kasım) Dolar ne kadar oldu?

Güncel döviz kuru ve bugün dolar dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. 13 Kasım dolar kaç ve dolar yükselecek mi sorusu gündemden düşmüyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 13 Kasım dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 13 Kasım dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 28,58 seviyesinden işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro 30,59'dan satılıyor?

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise 34,98'den alıcı buluyor.

GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Analistler, önemli merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin para piyasasındaki fiyatlamalarda etkili olduğunu belirterek, bu hafta dünya genelinde açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti. Bugün açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabında eylülde 1 milyar 876 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 7 milyar 118 milyon dolarlık fazla oluştu.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKALANDI

Günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu ancak İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 puan seviyesinin destek, 107 ve 108 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.