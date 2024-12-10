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Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (10 Aralık) Dolar ne kadar oldu?

Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (10 Aralık) Dolar ne kadar oldu?
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Dolar yükselecek mi ve dolar ne kadar olacak soruları gündeme gelirken, dolar kaç TL olduğu merak ediliyor. 10 Aralık dolar kaç TL ve güncel döviz kuru araştırılıyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? İstanbul Kapalıçarşı'da güncel döviz fiyatları ne kadar? soruları gündeme geliyor. Peki, Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 10 Aralık dolar kaç TL?

Güncel döviz kuru ve bugün dolar dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. 10 Aralık dolar kaç ve dolar yükselecek mi sorusu gündemden düşmüyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 10 Aralık dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 10 Aralık dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR NE KADAR?

Dolar güncel alış fiyatı 34,8418 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,8447 TL oldu.

EURO NE KADAR?

10 Aralık 2024 güncel Euro alış fiyatı 36,8255 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,8451 TL olmuştur.

Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (10 Aralık) Dolar ne kadar oldu?

KAPALI ÇARŞI DOLAR FİYATI

İstanbul Kapalıçarşı'da 34,8390 liradan alınan dolar 34,8410 liradan,

KAPALI ÇARŞI EURO FİYATI

36,8270 liradan alınan euro ise 36,8290 liradan satılıyor.

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