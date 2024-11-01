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Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Kasım) Dolar ne kadar oldu?

Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Kasım) Dolar ne kadar oldu?
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Dolar yükselecek mi ve dolar ne kadar olacak soruları gündeme gelirken, dolar kaç TL olduğu merak ediliyor. 1 Kasım dolar kaç TL ve güncel döviz kuru araştırılıyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 1 Kasım dolar kaç TL? gündeme geliyor. Peki, Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 1 Kasım dolar kaç TL?

Güncel döviz kuru ve bugün dolar dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. 1 Kasım dolar kaç ve dolar yükselecek mi sorusu gündemden düşmüyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 1 Kasım dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 1 Kasım dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar güncel alış fiyatı 34,3353 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,3408 TL oldu.

Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Kasım) Dolar ne kadar oldu?

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 37,3654 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 37,3813 TL olmuştur.

Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Kasım) Dolar ne kadar oldu?

STERLİN NE KADAR?

Bugün 1 Kasım 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 44,0953 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,3163 TL olmuştur.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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