Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Kasım) Dolar ne kadar oldu?

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DOLAR NE KADAR?

1 Dolar güncel alış fiyatı 34,3353 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,3408 TL oldu.

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 37,3654 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 37,3813 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 1 Kasım 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 44,0953 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,3163 TL olmuştur.

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