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Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? 13 Eylül canlı döviz kuru! Bugün dolar kuru ne kadar?

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Doların yükselip yükselmeyeceği ve güncel döviz kuru, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 13 Eylül dolar kuru ne kadar oldu? sorusu gündemde yerini alırken, doların kaç TL olduğu sıkça araştırılmakta. Doların güncel fiyatı ve gelecekteki olası hareketleri yatırımcılar ve ekonomiyi takip edenler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Dolar şu an kaç TL? ve 1 Dolar ne kadar?

Bugün, 13 Eylül itibarıyla dolar kuru merak ediliyor ve döviz piyasasındaki gelişmeler yakından izleniyor. Doların yükselip yükselmeyeceği de sıkça sorulan konular arasında yer alıyor. Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün Dolar ne kadar oldu?

DOLAR NE KADAR?

ABD Doları alış fiyatı 33,9414 TL ve satış fiyatı ise 33,9414 TL oldu.

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 37,3500 TL ve satış fiyatı ise 37,3500 TL oldu.

Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? 13 Eylül canlı döviz kuru! Bugün dolar kuru ne kadar?

STERLİN NE KADAR?

Sterlini alış fiyatı 44,2929 TL ve satış fiyatı ise 44,2929 TL oldu.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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