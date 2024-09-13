Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? 13 Eylül canlı döviz kuru! Bugün dolar kuru ne kadar?

Bugün, 13 Eylül itibarıyla dolar kuru merak ediliyor ve döviz piyasasındaki gelişmeler yakından izleniyor. Doların yükselip yükselmeyeceği de sıkça sorulan konular arasında yer alıyor. Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün Dolar ne kadar oldu?

DOLAR NE KADAR?

ABD Doları alış fiyatı 33,9414 TL ve satış fiyatı ise 33,9414 TL oldu.

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 37,3500 TL ve satış fiyatı ise 37,3500 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Sterlini alış fiyatı 44,2929 TL ve satış fiyatı ise 44,2929 TL oldu.

GÜNCEL DÖVİZ KURU İÇİN TIKLAYINIZ