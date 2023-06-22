Dolar kuru ne kadar oldu? Faiz artarsa dolar ne kadar olacak? merak ediliyor. TCMB faiz kararı sonrası dolar kuru ne kadar oldu ve dolar kaç TL oldu soruları gündeme geliyor. Faiz artarsa dolar ne kadar olur ve dolar ne kadar merak ediliyor. Dolar kuru ne kadar oldu? Faiz artarsa dolar ne kadar olacak? yanıt aranıyor. Peki, Dolar kuru ne kadar oldu? Faiz artarsa dolar ne kadar olacak?

Dolar kuru ne kadar oldu? Faiz artarsa dolar ne kadar olacak? sorularına yanıt aranıyor. TCMB faiz kararı sonrası dolar kuru ne kadar oldu ve dolar kaç TL oldu soruları merak ediliyor. Dolar kuru ne kadar oldu? Faiz artarsa dolar ne kadar olacak? gündeme geliyor. Dolar kuru ne kadar oldu? Faiz artarsa dolar ne kadar olacak? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı. Bu karar sonrası gözler dolar kuruna çevrildi. TCMB'nin faiz kararı öncesi sabah saatlerinde 23,54 TL'den işlem gören dolar, faizin yüzde 15 seviyesine yükseltilmesi sonrasında 23,67 lira seviyesini gördü. Dolar/TL, saat 14.15 itibarıyla ise 23,62 seviyesinden işlem görüyor.

FAİZ ARTARSA DOLAR NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. Merkez Bankası, faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini sonlandırdı. Merkez, bundan önceki en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018'de 8,5 puanla yapmıştı.