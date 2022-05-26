Dolar kuru ne kadar? 26 Mayıs BUGÜN 1 dolar kaç TL? SON DURUM! Dolar düştü mü, yükseldi mi? - Haberler

Dolar ne kadar sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Dolar fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 26 Mayıs 2022 günü güncel dolar fiyatları haberimizde yer alıyor. Bugün dolar kaç TL? Dolar düştü mü, yükseldi mi? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR NE KADAR?

26 Mayıs 2022 bugün 1 dolar kuru 16,30 TL'dir. 1 dolar alış fiyatı 16,27 TL iken, 1 dolar satış fiyatı 16,30 TL'dir.

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