17 Kasım 2023 tarihinde dolar ne kadar, kaç TL oldu sorusu merak konusu. Güncel döviz kuru ne kadar ve 1 dolar kaç TL olduğu sorgulanıyor. Dolar ve Euro'nun TL karşısındaki güncel değerlerini takip etmek için haberler.com'dan ulaşabilirsiniz. 17 Kasım 2023 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 17 Kasım 2023 dolar kaç TL?

DOLAR KURU (CANLI) 2023 | 17 Kasım Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Dolar satış fiyatı!

Dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. Güncel döviz kuru fiyatlarını takip etmek için haberler.com'dan ulaşabilirsiniz. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 17 Kasım 2023 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Merak edilen dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu araştırılıyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 17 Kasım 2023 dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar 29 liraya doğru koşmaya devam ediyor. Dün günü 28,65'ten tamamlayan kur, 28,93 seviyesine kadar çıkarak rekor tazeledi.

EURO KAÇ TL?

Dolar gibi yönünü yukarı çeviren euro da dün günü 31,28'den tamamlamıştı. Yükselişini sürdüren euro ise 31,46 ile tarihi zirvesini yeniledi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Dünü 1.826 lira seviyelerinden kapatan altını gram fiyatı ise 20 liralık bir artış gösterdi. Gram altın 1.846 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.