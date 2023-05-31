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Dolar kuru bugün ne kadar, euro ne kadar oldu? 31 Mayıs Çarşamba euro, dolar, altın fiyatı ne kadar? Kapalı çarşı dolar kuru!

Gündem Haberleri

Dolar kuru bugün ne kadar, euro ne kadar oldu ve 31 Mayıs Çarşamba euro, dolar, altın fiyatı ne kadar olduğu gündeme geliyor. Kapalı çarşı dolar kuru ve euro ne kadar olduğu araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından piyasalar güne dikkat çeken bir hareketlilikle başladı. Peki, Dolar kuru bugün ne kadar, euro ne kadar oldu? 31 Mayıs Çarşamba euro, dolar, altın fiyatı ne kadar? Kapalı çarşı dolar kuru!

Dolar kuru bugün ne kadar, euro ne kadar oldu ve 31 Mayıs Çarşamba euro, dolar, altın fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Seçimlerin ardından piyasalar güne dikkat çeken bir hareketlilikle başladı. Dolar kuru bugün ne kadar, euro ne kadar oldu ve 31 Mayıs Çarşamba euro, dolar, altın fiyatı ne kadar olduğu gündeme geliyor. Dolar kuru bugün ne kadar, euro ne kadar oldu? 31 Mayıs Çarşamba euro, dolar, altın fiyatı ne kadar? Kapalı çarşı dolar kuru! Detaylar haberimizdedir…

Dolar bugün 20,70 TL

Kapalı çarşı dolar kuru 21,217 TL

Euro bugün 22,38 TL

Kapalı çarşı Euro kuru 22,63 TL

Altın bugünkü fiyatı 1.303,24 TL

Kapalı çarşı altın fiyatı 1.351 TL

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Kapalıçarşı Gündem Ekonomi Haberler

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