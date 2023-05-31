Dolar kuru bugün ne kadar, euro ne kadar oldu ve 31 Mayıs Çarşamba euro, dolar, altın fiyatı ne kadar olduğu gündeme geliyor. Kapalı çarşı dolar kuru ve euro ne kadar olduğu araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından piyasalar güne dikkat çeken bir hareketlilikle başladı. Peki, Dolar kuru bugün ne kadar, euro ne kadar oldu? 31 Mayıs Çarşamba euro, dolar, altın fiyatı ne kadar? Kapalı çarşı dolar kuru!

Dolar kuru bugün ne kadar, euro ne kadar oldu ve 31 Mayıs Çarşamba euro, dolar, altın fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Seçimlerin ardından piyasalar güne dikkat çeken bir hareketlilikle başladı. Dolar kuru bugün ne kadar, euro ne kadar oldu ve 31 Mayıs Çarşamba euro, dolar, altın fiyatı ne kadar olduğu gündeme geliyor. Dolar kuru bugün ne kadar, euro ne kadar oldu? 31 Mayıs Çarşamba euro, dolar, altın fiyatı ne kadar? Kapalı çarşı dolar kuru! Detaylar haberimizdedir…

DOLAR NE KADAR?

Dolar bugün 20,70 TL

KAPALI ÇARŞI DOLAR NE KADAR?

Kapalı çarşı dolar kuru 21,217 TL

EURO NE KADAR?

Euro bugün 22,38 TL

KAPALI ÇARŞI EURO NE KADAR?

Kapalı çarşı Euro kuru 22,63 TL

ALTIN NE KADAR?

Altın bugünkü fiyatı 1.303,24 TL

KAPALI ÇARŞI ALTIN NE KADAR?

Kapalı çarşı altın fiyatı 1.351 TL