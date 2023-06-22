Dolar kuru bugün ne kadar? 22 Haziran dolar kaç TL, ne kadar oldu? Faiz yükselince dolar düşer mi?

Dolar kuru bugün ne kadar? 22 Haziran dolar kaç TL, ne kadar oldu? Faiz yükselince dolar düşer mi? merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz oranını arttırdı. Dolar kuru bugün ne kadar? 22 Haziran dolar kaç TL, ne kadar oldu? Faiz yükselince dolar düşer mi? gündeme geliyor. Peki, Dolar kuru bugün ne kadar? 22 Haziran dolar kaç TL, ne kadar oldu? Faiz yükselince dolar düşer mi?