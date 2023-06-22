Dolar kuru bugün ne kadar? 22 Haziran dolar kaç TL, ne kadar oldu? Faiz yükselince dolar düşer mi?
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Dolar kuru bugün ne kadar? 22 Haziran dolar kaç TL, ne kadar oldu? Faiz yükselince dolar düşer mi? merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz oranını arttırdı. Dolar kuru bugün ne kadar? 22 Haziran dolar kaç TL, ne kadar oldu? Faiz yükselince dolar düşer mi? gündeme geliyor. Peki, Dolar kuru bugün ne kadar? 22 Haziran dolar kaç TL, ne kadar oldu? Faiz yükselince dolar düşer mi?
Dolar kuru bugün ne kadar? 22 Haziran dolar kaç TL, ne kadar oldu? Faiz yükselince dolar düşer mi? gündeme geliyor. TCMB'nin faiz kararı öncesi sabah saatlerinde 23,54 TL'den işlem gören dolar, faizin yüzde 15 seviyesine yükseltilmesi sonrasında dolarda artış görüldü. Dolar kuru bugün ne kadar? 22 Haziran dolar kaç TL, ne kadar oldu? Faiz yükselince dolar düşer mi? Detaylar haberimizdedir…
Sabah saatlerinde 23,54 TL'den işlem gören dolar, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 15 seviyesine yükseltmesi sonrası 24 TL'yi aştı. Dolar/TL, saat 14.40 itibarıyla ise 24,10 seviyesinden işlem görüyor.
TCMB'nin faiz kararı öncesi sabah saatlerinde 23,54 TL'den işlem gören dolar, faizin yüzde 15 seviyesine yükseltilmesi sonrasında 24 TL seviyesini aştı. Dolar/TL, saat 14.40 itibarıyla ise 24,10 seviyesinden işlem görüyor.
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Merkez Bankası böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. Merkez Bankası, faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini sonlandırdı. Merkez, bundan önceki en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018'de 8,5 puanla yapmıştı.