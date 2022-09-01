Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dolar kaç TL oldu? Dolar rekor kırdı mı?

Gündem Haberleri

Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indiriminin ardından 18 lira seviyesinin üzerine çıkan dolar, 25 Ağustos'ta 18.17 seviyelerine kadar yükselerek yılın rekorunu tazelemişti. Peki, Dolar kaç TL oldu? Dolar rekor kırdı mı?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,20 seviyelerinde işlem görüyor. Bununla birlikte dolar, 2022'nin en yüksek seviyesini görmüş oldu. Dolar kaç TL oldu? Dolar rekor kırdı mı?

DOLAR KAÇ TL OLDU, REKOR KIRDI MI?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,20 seviyelerinde işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indiriminin ardından 18 lira seviyesinin üzerine çıkan dolar,25 Ağustos'ta 18.17 seviyelerine kadar yükselerek yılın rekorunu tazelemişti.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

İsrail'de 500 bin yıllık dev fildişi keşfedildiİsrail'de 500 bin yıllık dev fildişi keşfedildi Tokatköy'de tansiyon yüksek! Kentsel dönüşüm için yüzlerce polis mahalleye geldi, vatandaş çatılara çıktıTokatköy'de tansiyon yüksek! Kentsel dönüşüm için yüzlerce polis mahalleye geldi, vatandaş çatılara çıktı Adana'da iş var işi yok isyanıAdana'da iş var işi yok isyanı
Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title