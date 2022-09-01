Dolar kaç TL oldu? Dolar rekor kırdı mı?
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Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indiriminin ardından 18 lira seviyesinin üzerine çıkan dolar, 25 Ağustos'ta 18.17 seviyelerine kadar yükselerek yılın rekorunu tazelemişti. Peki, Dolar kaç TL oldu? Dolar rekor kırdı mı?
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,20 seviyelerinde işlem görüyor. Bununla birlikte dolar, 2022'nin en yüksek seviyesini görmüş oldu. Dolar kaç TL oldu? Dolar rekor kırdı mı?
DOLAR KAÇ TL OLDU, REKOR KIRDI MI?
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,20 seviyelerinde işlem görüyor.
Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indiriminin ardından 18 lira seviyesinin üzerine çıkan dolar,25 Ağustos'ta 18.17 seviyelerine kadar yükselerek yılın rekorunu tazelemişti.
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