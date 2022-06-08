Dolar kaç TL oldu? 8 Haziran 2022 Dolar ne kadar oldu? - Haberler

Dolar kaç TL oldu? 8 Haziran 2022 Dolar ne kadar oldu?
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Dolar kurunda yaşanan hareketlilik vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolarda çıkış ve düşüşlere odaklanan yatırımcılar ise Dolar kaç TL oldu? 8 Haziran 2022 Dolar ne kadar oldu gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.
Altın, döviz kurları güne hareketlilikle başlarken Dolar 17 TL'ye yaklaştı. Vatandaşlar ekonomideki gelişmeleri yakından takip ederken güncel döviz kurlarına odaklandı. Peki, Dolar kaç TL oldu? 8 Haziran 2022 Dolar ne kadar oldu?
DOLAR KAÇ TL OLDU?
Doların bugünkü alış kuru 16,9237 TL, satış kuru 16,9388 TL'dir. Dolar kuru en son 8.6.2022 09:36:30 tarihinde güncellenmiştir. Bu dolar kuru verileri doğrultusunda 1 Dolar 16,9388 Türk Lirasına karşılık gelmektedir.
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