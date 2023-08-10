Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 10 Ağustos dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 27,04 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 10 Ağustos dolar kaç TL? gündeme geliyor. Peki, Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 10 Ağustos dolar kaç TL?

Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 10 Ağustos dolar kaç TL? gündemden düşmüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 27,0110'dan tamamladı. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 10 Ağustos dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 10 Ağustos dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 27,04 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 29,80'den, sterlin ise 34,51'den alıcı buluyor.

1 DOLAR KAÇ LİRA?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 27,0110'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 27,04'ten işlem görüyor.

DÖVİZ KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Aynı dakikalarda euro/TL 29,80'den, sterlin/TL ise 34,51'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 102,4 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi bugün önceki kapanışının yüzde 0,4 üstünde 1,1020 seviyesinde seyrediyor.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Küresel piyasalar dünya genelinde para politikalarına yönelik endişelerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülürken, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor. Öğleden sonra yurt dışında ABD'de enflasyon ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

TL'YE OLAN GÜVEN ARTIYOR

Öte yandan, dün kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinde yeni ekonomi politikalarının sürdürülmesi ve risklerin azalması halinde görünümün pozitife dönebileceği ve not artırımının gündeme getirilibileceğine vurgu yaptı. Türkiye'de Ortodoks politikalara dönüşün beklenilenden daha hızlı gerçekleştiği kaydedilen değerlendirmede, bu durumun tahmin edilebilirliği artırdığı bildirildi. Analistler, söz konusu gelişmelerin Türk lirası varlıklar açısından olumlu olduğunu ifade ederek, son dönemde toparlanmaya başlayan yabancı ilgisini desteklemesinin beklendiğini dile getirdi.