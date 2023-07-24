Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 24 Temmuz dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Merkez Bankası faizini yüzde 15'e çıkarmasının ardından döviz kuru ciddi bir yükselişe girdi. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 24 Temmuz dolar kaç TL? gündeme geliyor. Peki, Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 24 Temmuz dolar kaç TL?

Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 24 Temmuz dolar kaç TL? gündemden düşmüyor. Yeni ekonomi yönetimi ilk faiz kararında sert bir artış yaptı. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 24 Temmuz dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 24 Temmuz dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Dolar kuru 26,95 seviyelerindedir.

1 DOLAR KAÇ LİRA?

1 dolar 26,95 TL

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar kuru bugün 26,95 seviyesinde seyrediyor.

24 TEMMUZDOLAR KAÇ TL?

25 baz puan faiz artışına gitmesi beklenen Fed'in faizi yüzde 5,25 - 5,5 aralığına çıkararak son 22 yılın en yüksek seviyesine yükseltmesi bekleniyor. Geçen ay faiz artışına gitmeyen Fed, son 16 ayda 11 kez faiz artırdı. Bununla birlikte, dolar bugün 26,95 TL