Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 21 Temmuz dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Merkez Bankası faizini yüzde 15'e çıkarmasının ardından döviz kuru ciddi bir yükselişe girdi. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 21 Temmuz dolar kaç TL? gündeme geliyor. Peki, Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 21 Temmuz dolar kaç TL?

Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 21 Temmuz dolar kaç TL? gündemden düşmüyor. Yeni ekonomi yönetimi ilk faiz kararında sert bir artış yaptı. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 21 Temmuz dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 21 Temmuz dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL OLDU?

dolar 26.90 oldu.

1 DOLAR KAÇ LİRA?

1 Dolar 26.90 TL

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar/TL kuru 26,90 liradan işlem görüyor.

21 TEMMUZDOLAR KAÇ TL?

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından gözler dolar, euro ve altına çevrildi. Faizin yüzde 15'ten yüzde 17.5'e çıkarılması sonrası dolar 26.90, euro 30.22, gram altın ise 1.714 TL oldu. Saat 15.45 itibarıyla ise dolar 26.87, euro 30.10, gram altın ise 1.706 lira civarında seyrediyor.