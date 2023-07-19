Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 19 Temmuz dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Merkez Bankası faizini yüzde 15'e çıkarmasının ardından döviz kuru ciddi bir yükselişe girdi. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 19 Temmuz dolar kaç TL? gündeme geliyor. Peki, Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 19 Temmuz dolar kaç TL?

Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 19 Temmuz dolar kaç TL? gündemden düşmüyor. Yeni ekonomi yönetimi ilk faiz kararında sert bir artış yaptı. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 19 Temmuz dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 19 Temmuz dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Dolar bugün 26,93 seviyelerinde ilerliyor.

1 DOLAR KAÇ LİRA?

1 Dolar 26,93 TL den işlem görüyor.

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar satışı bugün 26,93 TL den işlem görüyor.

19 TEMMUZDOLAR KAÇ TL?

Perşembe günü açıklanacak faiz kararı öncesi döviz kurları ve değerli metallerde süren yükseliş hareketi yeni rekorları da beraberinde getirdi. Güne yükselişle başlayan dolar, euro ve altın gün içinde bu yöndeki eğilimini devam ettirdi. Saat 14.50 itibariyle dolar 26.98, euro 30.32, gram altın ise 1.708 TL'den işlem görüyor.

FAİZ YÜZDE 15'E YÜKSELTİLMİŞTİ

Yurt içi piyasalarda haftanın en önemli gelişmesi olarak gösterilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı perşembe günü TSİ 14.00'te açıklanacak. Merkez Bankası geçtiğimiz ay faizi yüzde 15 seviyesine yükseltmişti. Dolar/TL'de yükseliş ivmesi devam ederken, yurt içi piyasalarda dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay politika faizini 25 baz puan artırarak "şahin" adımlarına son verebileceği öngörülerinin güçlenmesiyle güvenli liman olarak görülen altına talebin arttığını ifade etti. Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiğini aktaran analistler, bu durumun varlık fiyatları üzerindeki etkisinin sürdüğünü bildirdi. Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.940 doların destek, 1.980 ve 1.990 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.