Dolar rekor kırdı mı? Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 18 Temmuz dolar kaç TL?
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Dolar rekor kırdı mı, Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 18 Temmuz dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Perşembe günü açıklanacak faiz kararı öncesi döviz kurları ve değerli metallerde süren yükseliş hareketi ise yeni rekorları da beraberinde getirdi. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 18 Temmuz dolar kaç TL? gündeme geliyor. Peki, Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 18 Temmuz dolar kaç TL?
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Dolar 26.87
Dolar 26.87 seviyelerinde.
Yurt içi piyasalarda haftanın en önemli gelişmesi olarak gösterilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı perşembe günü TSİ 14.00'te açıklanacak. Merkez Bankası geçtiğimiz ay faizi yüzde 15 seviyesine yükseltmişti.
Yurt içi piyasaların odağı perşembe günü açıklanacak faiz kararına çevrilirken; gram altın, dolar/TL ve euro/TL yeni rekor seviyelere ulaştı. Dolar 26.87, euro 30.30, gram altın ise 1.683 liradan işlem görüyor.