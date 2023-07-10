Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 10 Temmuz dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Merkez Bankası faizini yüzde 15'e çıkarmasının ardından döviz kuru ciddi bir yükselişe girdi. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 10 Temmuz dolar kaç TL? gündeme geliyor. Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından ne kadar olduğu araştırılıyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 10 Temmuz dolar kaç TL?

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DOLAR KAÇ TL OLDU?

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 26,1040'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 28,5860'tan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 33,4180'den satılıyor.

1 DOLAR KAÇ LİRA?

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 26,1040 seviyelerinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 26,0625'ten tamamladı.

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 102,4 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,0950 seviyesinde bulunuyor.

10 TEMMUZ DOLAR KAÇ TL?

Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişeleriyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi. ABD'de bu hafta başlayacak olan bilanço sezonunun hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini belirten analistler, özellikle cuma günü açıklanacak banka bilançolarının yakından takip edileceğini bildirdi.

İŞSİZLİK VERİLERİ TAKİPTE

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik verileri, yurt dışında ise ABD'de mayıs ayı toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar endeksinde 102'nin destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.