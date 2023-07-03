Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 3 Temmuz dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Merkez Bankası faizini yüzde 15'e çıkarmasının ardından döviz kuru ciddi bir yükselişe girdi. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 3 Temmuz dolar kaç TL? gündeme geliyor. Peki, Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 3 Temmuz dolar kaç TL?

Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 3 Temmuz dolar kaç TL? gündemden düşmüyor. Yeni ekonomi yönetimi ilk faiz kararında sert bir artış yaptı. Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 26,1020 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 3 Temmuz dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 3 Temmuz dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 26,1020'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 gerileyerek 28,3720'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 33,0590'dan satılıyor.

1 DOLAR KAÇ LİRA?

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 26,1020 seviyelerinden işlem görüyor.

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 103,2 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1,0880 seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesinin dünya genelinde risk iştahını artırdığını belirtti.

3 TEMMUZ DOLAR KAÇ TL?

ABD'de enflasyon beklentisinin haziranda yüzde 4,2'den yüzde 3,3'e inerek Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini bildiren analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artışına gideceğinin öngörüldüğünü aktardı.

Analistler, bu hafta ülkede açıklanacak iş gücü piyasasına ilişkin verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, iş gücü piyasasından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103'ün destek, 104 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.