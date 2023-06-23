DOLAR KAÇ TL? Faiz kararı sonrası dolar, altın ve euro ne kadar oldu 2023? sorularına yanıt aranıyor. Merkez Bankası'nın faizi 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasının ardından dolar ve altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. DOLAR KAÇ TL? Faiz kararı sonrası dolar, altın ve euro ne kadar oldu 2023? merak ediliyor. Peki, DOLAR KAÇ TL? Faiz kararı sonrası dolar, altın ve euro ne kadar oldu 2023?

DOLAR KAÇ TL? Faiz kararı sonrası dolar, altın ve euro ne kadar oldu 2023? merak ediliyor. Yeni ekonomi yönetimi ilk faiz kararında sert bir artış yaptı. DOLAR KAÇ TL? Faiz kararı sonrası dolar, altın ve euro ne kadar oldu 2023? sorularına yanıt aranıyor. DOLAR KAÇ TL? Faiz kararı sonrası dolar, altın ve euro ne kadar oldu 2023? araştırılıyor. DOLAR KAÇ TL? Faiz kararı sonrası dolar, altın ve euro ne kadar oldu 2023? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

Perşembe gününe 23,50 seviyelerinden başlayan dolar, faiz artışı sonrası yaklaşık 2 lira birden yükseldi. 25 lira seviyesini aşan kur, 25,34 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

EURO KAÇ TL?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesinin ardından yeni ekonomi yönetimi ilk faiz kararında sert bir artış yaptı. 650 baz puanlık artış yapan Merkez, faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkardı. Bu gelişme sonrası dolar ve altın rekor üstüne rekor kırmaya başladı. 1 Euro, 27,46 TL den işlem görüyor.

FAİZ KARARI SONRASI ALTIN NE KADAR OLDU 2023?

Dolardaki yükseliş altın fiyatlarına da yansıdı. Güne 1.460 lira seviyelerinden başlayan altının gram fiyatı, kurdan aldığı destekle 100 lira arttı. Gram altında 1.559 lira ile rekor kırdı.