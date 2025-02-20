Dolar kaç TL? Euro kuru bugün ne kadar oldu? 20 Şubat CANLI döviz fiyatları!

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, Dolar/TL ve Euro/TL kurlarındaki hareketliliği etkileyen önemli unsurlar arasında bulunuyor. Uzmanlar, ABD'nin gümrük vergisi politikalarının piyasalarda belirsizlik yarattığını ve varlık fiyatlarını doğrudan etkilediğini vurguluyor. Bu gelişmelerin, ABD'de enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabileceği ve ülkenin ticaret ortaklarında üretim maliyetlerini artırarak ekonomik baskı oluşturabileceği ifade ediliyor. Peki, 20 Şubat 2025 itibarıyla dolar kaç TL oldu, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar /TL, saat 11:35 itibariyla yüzde 0,04 artışla 36,3066'dan işlem görüyor.

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EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,35 artışla 38,0021'den işlem görüyor.

Euro ne kadar

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,14 artışla 45,7914'ten satılıyor.

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