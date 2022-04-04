Dolar kaç TL? Euro kaç TL? 4 Nisan bugün dolar ve euro ne kadar? İşte güncel dolar ve euro alım- satım fiyatları!

Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Dolar, Euro ve döviz fiyatları her gün değişebiliyor. Hükümetin açıkladığı "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sisteminin ardından düşüş gösteren Dolar, son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında. Euro kaç TL? Döviz ve ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar internette en çok "Dolar ne kadar? 4 Nisanbugün dolar kaç TL? Bugün Euro kaç TL? 1 doların fiyatı kaç lira oldu? Euro kaç TL? 1 Dolar ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL oldu? Dolar yükseldi mi? Dolar Düştü mü?" sorularını araştırmakta. 4 Nisan Pazartesi 2022 günü güncel Dolar, Euro ve döviz fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz

4 NİSAN PAZARTESİ BUGÜN DOLAR KAÇ TL?

Bugün 1 Dolar 14,70 Türk Lirasıdır. Dolar alış kuru 14,70 TL Dolar satış kuru 14,6997 TL'dir.

4 NİSAN PAZARTESİ BUGÜN EURO KAÇ TL?

Bugün 1 Euro 16,24 Türk Lirasıdır. Euro alış fiyatı 16,2412 TL, Euro satış fiyatı 16,2539 TL

4 NİSAN PAZARTESİ STERLİN KAÇ TL?

Bugün 1 Sterlin 19,31 Türk Lirasıdır. Sterlin alış fiyatı 19,3080 Türk Lirası, Sterlin satış fiyatı 19,3318 TL

4 NİSAN PAZARTESİ PİYASALARDA SON DURUM NEDİR?

Piyasalarda 4 Nisan2022 Pazartesi günü Dolar 14,70 TL -Euro 16,24 TL -Sterlin19,31 TL değerinden satış görmektedir.

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