Dolar kaç TL? Euro kaç TL? 11 Nisan bugün dolar ve euro ne kadar? İşte güncel dolar ve euro alım- satım fiyatları!

Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Dolar, Euro ve döviz fiyatları her gün değişebiliyor. Hükümetin açıkladığı "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sisteminin ardından düşüş gösteren Dolar, son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında. Euro kaç TL? Döviz ve ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar internette en çok "Dolar ne kadar? 11 Nisanbugün dolar kaç TL? Bugün Euro kaç TL? 1 doların fiyatı kaç lira oldu? Euro kaç TL? 1 Dolar ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL oldu? Dolar yükseldi mi? Dolar Düştü mü?" sorularını araştırmakta. 11 Nisan Pazartesi 2022 günü güncel Dolar, Euro ve döviz fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz…

11 NİSAN PAZARTESİ BUGÜN DOLAR KAÇ TL?

Bugün 1 Dolar 14,74 Türk Lirasıdır. Dolar alış kuru 14,7410 TL Dolar satış kuru 14,7464 TL'dir.

11 NİSAN PAZARTESİ BUGÜN EURO KAÇ TL?

Bugün 1 Euro 16,04 Türk Lirasıdır. Euro alış fiyatı 16,0407 TL, Euro satış fiyatı 16,0529 TL

11 NİSAN PAZARTESİ STERLİN KAÇ TL?

Bugün 1 Sterlin 19,18 Türk Lirasıdır. Sterlin alış fiyatı 19,1745 Türk Lirası, Sterlin satış fiyatı 19,1873 TL

11 NİSAN PAZARTESİ PİYASALARDA SON DURUM NEDİR?

Piyasalarda 11 Nisan2022 Pazartesi günü Dolar 14,74 TL -Euro 16,04 TL -Sterlin 19,18 TL değerinden satış görmektedir.

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