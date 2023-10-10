DOLAR KAÇ TL? Dolar, Euro, Altın bugün (10 Ekim) ne kadar?

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DOLAR REKOR KIRDI

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 27,7280 seviyelerinden işlem görüyor.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar 27,7280 seviyesinden işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro yüzde 0,1 artışla 29,2800'dan satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 33,8860'tan satılıyor.

DÖVİZ KURDA SON DURUM NEDİR?

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 27,7280 seviyelerinde bulunurken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 29,2800'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 33,8860'tan satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,2 yükselişle 106,2 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,0560'tan işlem görüyor.