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DOLAR KAÇ TL? 8 Temmuz Pazartesi güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları! Dolar, euro, sterlin ne kadar?

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8 Temmuz Pazartesi günü güncel döviz kurları merak ediliyor. Dolar, Euro ve Sterlin ne kadar oldu? Yatırımcılar ve vatandaşlar güncel döviz kurlarını ve ekonomik gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte 8 Temmuz Pazartesi güncel döviz kurları...

8 Temmuz Pazartesi güncel döviz fiyatları merak ediliyor. Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 32,6680 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 32,6660'dan tamamladı. DOLAR KAÇ TL? 8 Temmuz Pazartesi güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları!

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, yeni haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 32,6680'den işlem görüyor.

DOLAR KAÇ TL? 8 Temmuz Pazartesi güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları!

EURO KAÇ TL?

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 35,3640 TL'den işlem görüyor.

DOLAR KAÇ TL? 8 Temmuz Pazartesi güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları!

STERLİN KAÇ TL?

sterlin/TL yüzde 0,1 primle 41,8820'den satılıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikler devam ederken, bu durum varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırıyor.

Bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşirken, geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, ülkede iş gücü piyasasına ilişkin karışık sinyaller verdi.

Ülkede tarım dışı istihdam, haziranda 206 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, mayıs verisi 272 binden 218 bine revize edildi. İşsizlik oranı 0,1 puan artışla yüzde 4,1'e çıkarak, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç beklentiler dahilinde yüzde 0,3 artarak 35 dolara yükseldi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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