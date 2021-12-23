Dolar kaç tl? 23 Aralık Dolar düştü mü?

Beklenmedik bir anda yükselişe geçen Dolar, vatandaşları tedirgin etti. Dolar yeni güne rekorla başladı. Peki dolar şu sıralar ne kadar? Dolarda son durum ne? Dolar yine rekor mu kırdı? detaylar haberimizde.

DOLAR KAÇ TL?

Saat 10:38 itibarıyla şu dakikalarda dolar 11.68 seviyelerinden işlem görüyor.

PİYASADA SON DURUM

Saat 10:38 itibarıyla dolar 11.68'den, gram altın 685 liradan, euro ise 13.28'den işlem görüyor.

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