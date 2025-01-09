Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? Bugün (9 Ocak) dolar kurunda son durum ne?

Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 9 Ocak Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar güncel alış fiyatı 35,3537 TL olurken doların satış fiyatı ise 35,3600 TL oldu.

EURO KAÇ TL OLDU?

Bugün 6 Ocak 2025 güncel Euro alış fiyatı 36,6156 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,6186 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 6 Ocak 2025 güncel Sterlin alış fiyatı 43,9605 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,1808 TL olmuştur.