Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? Bugün (9 Ocak) dolar kurunda son durum ne?
Dolar/TL'de son durum nedir ve 9 Ocak döviz kuru fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar, Euro ve diğer döviz kurlarıyla ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için; 1 dolar/euro kaç TL, dolar/euro ne kadar gibi soruların cevaplarını detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Peki, Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?
Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 9 Ocak Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?
DOLAR KAÇ TL?
Dolar güncel alış fiyatı 35,3537 TL olurken doların satış fiyatı ise 35,3600 TL oldu.
EURO KAÇ TL OLDU?
Bugün 6 Ocak 2025 güncel Euro alış fiyatı 36,6156 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,6186 TL olmuştur.
STERLİN NE KADAR?
Bugün 6 Ocak 2025 güncel Sterlin alış fiyatı 43,9605 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,1808 TL olmuştur.