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Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 8 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 8 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
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Dolar/TL'de son durum nedir ve 8 Ocak döviz kuru fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar, Euro ve diğer döviz kurlarıyla ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için; 1 dolar/euro kaç TL, dolar/euro ne kadar gibi soruların cevaplarını detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Peki, Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. Serbest piyasayı takip eden vatandaşlar, dolar, euro ve sterlinin güncel değerlerini merak ediyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 8 Ocak Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar güncel alış fiyatı 35,3320 TL olurken doların satış fiyatı ise 35,3420 TL oldu.

EURO KAÇ TL OLDU?

Bugün 8 Ocak 2025 güncel Euro alış fiyatı 36,5623 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,5837 TL olmuştur.

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 8 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

STERLİN NE KADAR?

Bugün 8 Ocak 2025 güncel Sterlin alış fiyatı 43,9886 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,2091 TL olmuştur.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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