Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 7 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 7 Kasım Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar güncel alış fiyatı 34,2393 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,2438 TL oldu.

EURO KAÇ TL OLDU?

Bugün 7 Kasım 2024 güncel Euro alış fiyatı 36,9529 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,9699 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 7 Kasım 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 44,0328 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,2535 TL olmuştur.