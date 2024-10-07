Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 7 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

Canlı döviz kuru! Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 7 Ekim Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

1 Dolar güncel alış fiyatı 34,2615 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,2646 TL oldu.

EURO KAÇ TL OLDU?

Bugün 7 Ekim 2024 güncel Euro alış fiyatı 37,6274 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 37,6412 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 7 Ekim 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 44,8009 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 45,0255 TL olmuştur.